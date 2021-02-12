Тележка с вещами утащила мужчину под поезд в Кузбассе. Фото: Кузбасское ЛУ МВД

В Кузбассе тележка с вещами утащила мужчину под движущийся поезд. Инцидент произошел на одном из железнодорожных переходов Новокузнецка.

Утром 9 февраля 51-летний местный житель переходил железнодорожные пути неподалеку от улиц Веры Соломенной и Лесной по специально оборудованному деревянному настилу. За собой он вез тележку с личными вещами. При этом новокузнечанин слышал, что к переходу приближается поезд, однако решил, что успеет перейти пути и отойти на безопасное расстояние. Однако в какой-то момент колесо тележки соскочило с настила и зацепилось за рельс. Мужчина попытался вытащить застрявший багаж, но безуспешно, а тем временем поезд был уже близко.

-Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на человека не удалось. У пострадавшего серьезное повреждение опорно-двигательного аппарата - скорая помощь доставила его в больницу с переломом седалищной кости, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.

Стражи порядка напоминают, что на железной дороге при движении вдоль путей безопасным считается расстояние в пять и более метров от ближайшего рельса. При движении встречных поездов нельзя стоять между путями, так как воздушный поток может затянуть человека под поезд. Представляют опасность и неподвижные вагоны, потому что могут начать движение в любой момент.