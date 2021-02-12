В Кемерове изменят движение популярного троллейбусного маршрута Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове будет изменена схема движения одного из популярных троллейбусных маршрутов. Такое решение принято в связи с изменением пассажиропотока.

На сайте мэрии опубликовано постановление, которое регламентирует новую схему движения троллейбуса № 4. Маршрут общей протяженностью 30 километров от диспетчерского пункта на бульваре Строителей до «Азота» будет ходить по новой схеме с учетом изменения величины пассажиропотока, а также в целях повышения качества транспортного обслуживания населения. Всего на линию будет выпускаться семь транспортных единиц.

В прямом направлении троллейбус № 4 будет ходить по следующей схеме:

- д/п «Комсомольский» - школа № 100 - ЖК «Томь» - Кузбасский парк - храм Святой Троицы - «Товары для дома» - ТУЛР - магазин «Богатырь» - д/п «Бульвар Строителей» - бульвар Строителей - СКБ банк - универсам № 2 - поликлиника № 5 - «Энергосбыт» - киноцентр «Юбилейный» - универмаг - «Фабричная» - стоматологическая клиника «Улыбка» - цирк - магазин «Кристалл» - улица Весенняя - ТУЦР - Служба спасения - АКБ «Сибирский горизонт» - улица Рабочая - оптовый рынок - «Автоагрегат» - завод теплоизоляции «Каверлит» - кирзавод - ЗАО «Кемеровоторгтехника» - Восточная проходная - Новокемеровская ТЭЦ - КОАО «Азот».

Остановки в обратном направлении будут следующие:

- КОАО «Азот» - Новокемеровская ТЭЦ - Восточная проходная - ЗАО «Кемеровоторгтехника» - кирзавод - завод теплоизоляции «Каверлит» - «Автоагрегат» - оптовый рынок - улица Рабочая - АКБ «Сибирский горизонт» - Служба спасения - ТУЦР - улица Весенняя - магазин «Кристалл» - цирк - стоматологическая клиника «Улыбка» - «Фабричная» - универмаг - киноцентр «Юбилейный» - «Энергосбыт» - поликлиника № 5 - универсам № 2 - СКБ банк - бульвар Строителей - магазин «Богатырь» - ТУЛР - ТРК «Променад-2» - «Мебельный центр» - ЖК «Томь» - школа № 100 - д/п Комсомольский.