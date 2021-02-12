Из-за аварийного состояния здания в Кузбассе закрыли детдом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аварийное состояние здание подвигло закрыть детский дом «Островок» в Топкинском районе. Временно.

Как оказалось, здание детского дома находится в аварийном состоянии, и детям находиться в нем небезопасно. В последний раз капремонт здесь проводился в 2012 году, а после этого – лишь косметические работы. А на днях работники обнаружили выпавшие из стены возле лестницы кирпичи и пошедшие по стенам трещины. На момент ЧП в детдоме находились 20 воспитанников.

«Вчера утром обнаружили трещины в стенах, разрушение фундамента и поэтому было принято решение пока временно, до экспертизы, эвакуировать детей, — цитирует слова начальника управления образования администрации Топкинского муниципального округа Татьяны Глебовой «ВашГород». - Дети размещены в детском доме „Родник“ (поселок Трещевский), Зарубинской школе-интернате с круглосуточным пребыванием детей и в центре „Семья“ (город Топки)».

Пока детдом закрыт до заключения экспертов. Вопрос о расформировании детдома не стоит.