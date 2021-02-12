Из-за праздников кузбассовцам выплатят пенсию досрочно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Кузбасса из-за предстоящих выходных дней, приуроченных к Дню защитника Отечества, выплатят пенсию досрочно. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

- Обращаем внимание, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями гражданам, получающим по графику пенсию и социальные выплаты 20, 21 и 22-го числа через отделения Почты России, доставка февральской пенсии пройдет досрочно и завершится 19 февраля, - сообщают специалисты учреждения.

Также жителям напоминают, что уже на следующей неделе, чтобы не пропустить выдачу пенсии, нужно будет уточнить график своих отделений почтовой связи и дату доставки пенсии по месту жительства.

При этом, несмотря на праздники, получатели пенсий и социальных выплат через кредитные организации выплаты получат в обычные сроки.