Новокузнечанка утонула в ванне в собственной квартире Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 12 февраля, в одном из многоэтажных домов Новокузнецка произошло ЧП. Здесь в собственной квартире в ванне утонула женщина.

На часах было около половины первого дня, когда соседи в одной из многоэтажек в Новокузнецке услышали крики. Кричала соседка, однако попасть к ней домой и выяснить, в чем дело, соседям не удалось. Тогда они обратились за помощью в МЧС. Спасатели без труда справились с замками и проникли в квартиру. Однако хозяйки нигде не было. Когда же спасатели зашли в ванную комнату, они увидели лежащую в воде женщину без признаков жизни. Увы, помочь ей не удалось.

- По предварительным данным, 60-летняя женщина проживала в квартире одна, в дневное время она принимала ванну. Предположительно, почувствовала себя плохо и позвала на помощь, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области. - Судебно-медицинский эксперт при осмотре на теле пострадавшей не обнаружил каких-либо ожогов, видимых признаков насильственной смерти.

Теперь следствию предстоит установить точную причину смерти новокузнечанки, а также обстоятельства, при которых это произошло. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.