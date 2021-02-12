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Следком Кузбасса проводит проверку информации об искусанной собакой девочке

Сообщается, что животное было бродячим
Мария КОЛОСОВА
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Следком Кузбасса проводит проверку информации об искусанной собакой девочке

Следком Кузбасса проводит проверку информации об искусанной собакой девочке

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку информации о девочке, которую искусала собака. Сообщается, что животное было бродячим.

Следственными органами в ходе мониторинга средств массовой информации было выявлено сообщение, что в одном из сел в Мариинском районе бездомная собака якобы искусала 10-летнюю девочку. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка.

Сейчас экспертам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и степень тяжести травм, нанесенных животным ребенку. Кроме того, будет проверено, проводился ли на территории населенного пункта отлов бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.