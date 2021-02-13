Как будут учиться школьники 15 февраля в Кузбассе Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В середине февраля на смену аномальному теплу и плюсовым температурам снова пришли крепкие морозы. Рассказываем, как будут учиться школьники в Кузбассе в понедельник, 15 февраля.

Как сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса, школам рекомендуется установить ограничения посещения обучающимися в зимний период при следующих температурах:

- для учеников 1-4-х классов при температуре -27 градусов и ниже;

- для учеников 1-6-х классов при температуре -30 градусов и ниже;

- для учеников 1-8-х классов при температуре -32 градуса и ниже;

- для учеников 1-11-х классов при температуре -36 градусов и ниже.

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, 15 февраля по области ночью ожидается -17…-22 градуса, местами -10…-15. Днем потеплеет до -3…-5 градусов, а местами по югу региона будет даже до +5. Исходят из этого, занятия для школьников в школах будут проходить в очном режиме, причин для перевода на дистанционный формат нет.