За сутки коронавирус обнаружили у 81 кузбассовца Фото: Алиса ТИТКО

Стало известно, сколько человек за последние сутки получили положительные результаты на коронавирус в Кузбассе. По данным на 13 февраля инфекцию диагностировали у 81 человека. В общей сложности с начала пандемии в регионе выявили 30 661 случай заболевания.

Есть и те, кто успешно прошел курс лечения. За прошедшие сутки отрицательные анализы на COVID-19 получили 102 пациента, лечившихся от инфекции. Всего почти 30 тысяч уже выздоровели, сейчас их общее количество составляет 29 391. Однако есть и те, чей иммунитет и состояние здоровья оказались не в состоянии справиться с коронавирусом. В итоге от заболевания умерли 544 пациента.

В настоящее время медицинскую помощь получают 726 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 092 человека. Пока не пройдет инкубационный период, и не придут отрицательные анализы, им нельзя будет вернуться к своим повседневным делам.