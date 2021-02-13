В кузбасскую шахту спустились помощник президента и министр экономического развития РФ

Фото: Telegram-канале «Цивилев.Live»

В Кемеровскую область с рабочим визитом прибыли министр экономического развития РФ Максим Решетников и помощник президента РФ Максим Орешкин. В субботу, 13 февраля, они спустились в шахту «Байкаимская» в Беловском районе на глубину более 300 метров.

Во время визита их сопровождал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он разместил в своем Instagram информацию о прошедшей встрече.

- Сегодня в наш регион прилетел министр экономического развития РФ Максим Решетников. Чтобы понять, чем живет регион, нужно своими глазами посмотреть, как работают наши горняки, - сказано в Instagram губернатора.

Днем ранее Максим Орешкин вместе с губернатором уже посетил несколько объектов. В их числе школа в Елыкаево, которую отремонтировали по региональной программе «Моя новая школа». Цивилев подчеркнул, что полученный результат является примером активного участия родителей школьников.