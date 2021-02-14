В Кузбассе задержали девушку с героином Фото: Александр ГЛУЗ

Полицейские задержали 31-летнюю девушку в Юрге. При личном досмотре у нее обнаружили три грамма героина, что является крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, задержанная пояснила, что приобрела наркотик бесконтактным способом для личного потребления. При этом известно, что жительницу Юрги ранее уже судили за сбыт наркотиков. В отношении нее возбудили уголовное дело из-за найденного героина. В этот раз девушку могут отправить в тюрьму на 10 лет.

- Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области. Без внимания не останется ни один сигнал! Анонимность гарантируется, - сообщили в полиции.

Контакты управления по контролю за оборотом наркотиков: 8-(3842)-58-00-58, unk42@mvd.ru