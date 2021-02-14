Кузбассовец получил уголовный срок из-за гостинца на день рождения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе молодой человек получил четыре года за наркотический «гостинец». Осужденный нес на день рождения своего друга полтора грамма синтетической «соли».

В Кемерове 27-летнего местного жителя осудили на четыре года. В августе прошлого года молодого человека задержали правоохранители. Они изъяли у него два свертка с синтетической «солью» с общей массой в полтора грамма. Как выяснили следователи, молодой человек приобрел наркотик в интернете и нес его на день рождения друга.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, Ленинский районный суд города Кемерово признал виновным молодого человека в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима.