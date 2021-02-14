Еще у 79 кузбассовцев выявили коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с COVID-19 в регионе за 14 февраля. Так, за прошедшие сутки в Кузбассе еще у 79 человек выявили новую коронавирусную инфекцию.

С момента начала эпидемии новой коронавирусной инфекции, в Кузбассе выявили 30740 случаев заражения. 681 человек с диагностированным коронавирусом сейчас получает медицинскую помощь. В стационарах, обсерваториях и на домашней изоляции на сегодняшний день находятся 2158 человек.

Также на 123 человека выросло число кузбассовцев, излечившихся от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии, в регионе выздоровели 29514 человек. Увеличилось и количество умерших от коронавирусной инфекции с начала эпидемии – их число теперь составляет 545 человек.