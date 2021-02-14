В Кузбассе женщина лишилась 25 тысяч рублей из-за старого холодильника Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Кузбассе женщина потеряла 25 тысяч, пытаясь продать свой старый холодильник. Пострадавшую обманул мошенник.

В Междуреченске 60-летняя местная жительница обратилась в полицию. Женщина разместила на популярном сайте объявление о продаже своего старого холодильника. Вскоре она получила звонок от потенциального покупателя, который оказался мошенником.

Он предложил женщине оплатить покупку переводом на ее карту и для этого попросил ее назвать реквизиты и смс-пароль, якобы для подтверждения платежа. Потерпевшая передала собеседнику все данные, после чего с ее карты списалось 25 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, правоохранители в настоящее время устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело за кражу.