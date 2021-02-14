В Беловском районе 12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась

В Кузбассе накануне 12-летняя девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. Полицейские Беловского района и волонтеры просят граждан помочь в поисках ребенка.

В деревне Осиновка в Беловском районе ищут несовершеннолетнюю Дарью Архипову, 2008 года рождения. 13 февраля в 19.30 девочка ушла из дома, но так до сих пор и не вернулась. Когда ребенка видели последний раз, на ней были надеты черная вязаная шапка, куртка сливового цвета с накладными карманами, голубая толстовка с капюшоном, черные штаны с белыми «лампасами» и зимние черные кроссовки на шнурках.

Приметы девочки: рост 160 см, плотного телосложения, волосы окрашены в темно-малиновый цвет, глаза большие, светлые, нос курносый.

Полицейские и волонтеры просят граждан сообщить любую информацию о местонахождении Дарьи. Сделать это можно по телефонам: 8(38452) 6-17-07, 02 (102 – с мобильного), 8(800) 700-54-52 и 112.