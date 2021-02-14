Вакцина закончилась: в ТЦ Новокузнецка приостановили работу пунктов прививки от коронавируса

В ТЦ Новокузнецка приостановили работу пунктов прививки от коронавируса. Фото: Сергей Кузнецов/ Вконтакте

В новокузнецких торговых центрах временно приостановлена работа прививочных пунктов. Об этом сообщил глава города на своей странице в социальной сети.

В прививочных пунктах, организованных в популярных торговых центрах Новокузнецка, закончилась вакцина. В связи с этим горожане, желающие поставить прививку в ТЦ, временно не смогут этого сделать.

Как сообщил Сергей Кузнецов на своей странице в социальной сети, приостановка работы прививочных пунктов продлится до поступления в них новой партии вакцины. К слову, она ожидается 16 февраля.

«В ТРЦ «Планета» и «СитиМолле» временно приостановлена работа прививочных кабинетов. Партия вакцины закончилась, но во вторник, 16 февраля медики ждут новой поставки», - пишет мэр.

После поступления вакцины прививочные пункты будут работать в прежнем режиме – с 12.00 до 19.30.