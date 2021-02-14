Полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Пропавшая девочка в Беловском районе нашлась. Полицейские обнаружили школьницу, когда она шла в гости к подруге.

Накануне вечером в Беловском районе 12-летняя школьница ушла из дома и не вернулась. Мобильный телефон с собой девочка не взяла. Родители подростка после безрезультатных самостоятельных поисков обратились в полицию.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В них принимали участие инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сегодня днем правоохранителям удалось обнаружить ребенка. Ее нашли, когда она шла в гости к своей подруге.

В настоящее время полицейские выясняют причину произошедшего. На данный момент известно лишь то, что против девочки не совершалось никаких противоправных действий.