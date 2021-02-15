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За кражу дешевого шампанского кузбасскому рецидивисту грозит очередной срок

Ему грозит до семи лет лишения свободы
Фаяз АЛЕКБЕРОВ
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За кражу дешевого шампанского кузбасскому рецидивисту грозит очередной срок

За кражу дешевого шампанского кузбасскому рецидивисту грозит очередной срок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе рецидивист может получить очередной уголовный срок. Мужчина ограбил молодого человека, отобрав у него четыре бутылки дешевого шампанского.

В Междуреченске в полицию обратился 20-летний местный житель. Ранее неизвестный мужчина попросил молодого человека купить ему в супермаркете выпивку, однако парень отказался. Когда молодой человек расплатился за покупки и вышел на улицу, мужчина ударил его кулаком в лицо и отобрал у него четыре бутылки шампанского на сумму 800 рублей.

Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело за грабеж.

«Следователем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

ЧП