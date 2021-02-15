Банк в Кемерове залило кипятком из прорвавшейся трубы. ФОТО: Виталий Денисов

В воскресенье вечером в одном из жилых домов на улице Островского произошло ЧП, здесь из-за порыва горячей трубы кипятком залило две квартиры и банк, расположенный на первом этаже.

- Около семи часов вечера с потолка сначала закапала вода, а потом она полилась как из душа, - рассказывает жилец одной из затопленных квартир. - Конечно, мы тут же побежали к соседям верхней квартиры, а там все было в пару, ничего не видно.

Аварийщики приехали в течение 5-10 минут после вызова, перекрыли горячую воду. Но к тому времени в квартире на втором этаже ведра и тазы, подставленные под ручейки с потолка, были бесполезны. А кипяток настоящими водопадами струился по стене, заливая и квартиру, и расположенный под ней банк.

- Вода стояла на полу. Банк, который находится на первом этаже, тоже затопило, - продолжает рассказ владелец квартиры на втором этаже.

Под тяжестью протекшей воды рухнул гипсокартоновый потолок. ФОТО: Виталий Денисов

Вскоре после того, как аварийщики справились с аварией, в квартире рухнул потолок. К счастью, только тот, который был сделан из гипсокартона. Сейчас коммунальщики устраняют последствия аварии, впереди - оценка ущерба, причиненного порывом трубы.