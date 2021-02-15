Коронавирус подтвердился еще у 78 жителей региона Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще у 78 кузбассовцев за прошедшие сутки диагностировали коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

За прошедшие сутки тесты на коронавирус оказались положительными еще у 78 жителей Кузбасса . В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели 30 818 жителей.

Есть и положительная динамика: повторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты у 121 пациента, проходившего курс лечения от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии выздоровели и выписались уже 29 635 человек.

Вместе с этим растет и печальная статистика. Еще двое кузбассовцев скончались, и теперь общее число летальных исходов составляет 547 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 636 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1967 человек.