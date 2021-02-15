На три кузбасских города приходится больше половины заболевших ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны города и территории, где за минувшие сутки выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Также назван город-лидер.

Как оказалось, из 78 новых случаев заболевания 17 приходится на Новокузнецк - этот город снова занимает лидирующие по числу заболевших позиции. Еще 16 заразившихся ковидом выявили в Мысках, 15 - в Междуреченске, 12 - в Кемерове.

В Белове - шесть новых заболевших, в Таштагольском МР - три. По два новых пациента - в ковидариях Калтана, Осинников. По одному новому заболевшему - в Тайге, Анжеро-Судженске, Новокузнецком МР, Промышленновском МО и Топкинском МО.

Напомним, за сутки диагноз подтвердился еще у 78 кузбассовцев. Теперь общее число заболевших составляет 30 818 человек. 29 635 человек из ранее заболевших ковидом, уже прошли курс лечения и выздоровели, из них 121 - за минувшие сутки. Кроме того, умерли два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число летальных исходов достигло 547 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 636 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1967 человек.