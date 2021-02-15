Как на качелях: после оттепели в Кузбассе снова похолодает до -27 градусов Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбасс следом за оттепелью в +6 градусов снова придут морозы в -27 градусов. При этом разброс температур по региону будет весьма значительным.

В ночь на вторник, 16 февраля, в Кузбассе ожидается от -5…-10 до -15 градусов. юго-западны ветер будет менять направление на западное, и если ночью его скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 14, то уже днем ветер усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до 20. Местами по северу пройдет снег, на дороге – сильная гололедица. Днем воздух прогреется до -1…-6, а местами и до +4 градусов.

В ночь на среду, 17 февраля, температура воздуха будет держаться в тех же пределах, а вот день будет более прохладным. В большинстве территорий ожидается -5…-10, и лишь местами до +1 градуса. Ветер будет менять направление с западного на северо-западное, ночью его порывы могут достигать 22 метров в секунду, а днем – 18.

По-прежнему велика вероятность снега, местами ожидаются метели, снежные заносы на дорогах, гололедица.

В ночь на четверг, 18 февраля, столбики термометров опустятся до -13…-18 градусов, а местами и до -23. А вот по югу ожидается -7…-12 градусов. Северо-западный ветер постепенно начнет стихать, и если ночью его порывы могут достигать 17 метров в секунду, то днем – не больше 13. Местами пройдет снег, возможны метели. Днем воздух прогреется до -12…-17 , а местами и до -5…-10 градусов, по югу – до +1.

Ночь на пятницу, 19 февраля, будет самой холодной: ожидается до -27 градусов. При этом основная температура по региону составит -17…-22 градусов. сохранится порывистый ветер и снег, а температура воздуха днем будет держаться в пределах -15…-20 градусов.