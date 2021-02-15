Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом радиоэфире. ФОТО: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев готовится ответить на все самые важные вопросы, которые волнуют кузбассовцев. Случится это в прямом эфире радио «Маяк»

16 февраля на радио «Маяк» на прямой эфир придет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. он ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона. Эти вопросы могут касаться социальной сферы, образования, коммунальных услуг, общественной жизни, образования и, конечно же, здоровья кузбассовцев.

Задать вопросы можно будет в течение всей программы по бесплатному номеру 8-800-200-1081.

Начало прямого эфира на радио «Маяк» в 18.05. Кроме того, прямая трансляция будет доступна в аккаунте губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в инстаграме.