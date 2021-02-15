Кузбассовец порылся в помойке и попал под суд Фото: Екатерина РОМАНОВА

52-летний новокузнечанин случайно нашел в мусорном контейнере опасный предмет. Теперь он может лишиться свободы.

Не каждая находка может быть полезной и безопасной – в этом убедился один из жителей Новокузнецка. Примерно год назад он нашел в мусорном контейнере поврежденное охотничье ружье. И вместо того, чтобы сдать его в полицию, сделал из него обрез. Мужчина решил использовать оружие для самообороны, а пока припрятал его за бельевым шкафом у себя дома.

Узнав, что у горожанина имеется оружие, стражи порядка нагрянули к нему с обыском. Ружье нашли, и теперь его владельцу грозит наказание.

- Дознавателем отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия, а также о незаконном изготовлении оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статей, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

Из охотничьего ружья новокузнечанин сделал обрез. ФОТО: ГУ МВД России по Кемервоской области.

Кузбасские полицейские напоминают, что на территории региона продолжается операция «Оружие». Граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.