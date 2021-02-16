Дефибрилляторы и антибиотики подарил новокузнечанин одной из больниц города Фото: Екатерина РОМАНОВА

Современные дефибрилляторы поступили в ГКБ №1 города Новокузнецка. Примечательно, что это стало возможным благодаря одному из благотворителей.

Многофункциональные устройства помогут следить за состоянием пациентов: с их помощью можно в реальном времени наблюдать за состоянием пациента. На мониторе отражаются все важные данные – артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, электрокардиограмма. Имеется и система сигнализации, которая предупреждает об изменении состояния больного. А это, в свою очередь, позволяет вовремя применять меры интенсивной терапии.

- Благодаря поддержке жителей нашего города мы получили три современных дифибриллятора, - рассказывает Константин Быков, замглавврача НГКБ №1 по организации медицинской помощи. – Они востребованы на этапах интенсивного лечения в кардиологических отделениях, кардиооперационной. Кроме того, один из дефибрилляторов мы передадим в ковидный госпиталь.

К слову, оборудование приобрели благодаря поддержке бывшего новокузнечанина Олега Матвейчева, который сейчас живет и работает в Москве. Денежные средства в размере более миллиона рублей выделили в рамках сотрудничества с одним из благотворительных фондов.