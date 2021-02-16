Ярмарка в честь 23 февраля пройдет на главной площади Новокузнецка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке готовятся к проведению универсальной ярмарки, которая будет посвящена Дню защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, ярмарка откроется 19 февраля на Площади общественных мероприятий. Она будет работать с 09.00 до 15.00. Предполагается, что будет организовано более 70 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края, Кемеровской области, сельского хозяйства, торговли из городов Новокузнецк, Мыски, Осинники, Калтана, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, а также из Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского, Беловского, Кемеровского, Промышленновского районов.

Помимо продовольственных товаров – хлеба, булок, круп, колбасных изделий, молочных продуктов, мяса, птицы, рыбы и прочего, ан ярмарке будут представлены и непродовольственные товары. Например, изделия из верблюжьей шерсти, текстиль, постельное белье, полотенца, унты, валенки, сувениры, общественное питание.