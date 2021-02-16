Городские власти запретили строить аквапарк в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти города Кемерово отказали в выдаче разрешения на строительство аквапарка компании «Кузбасский водный центр».

Как оказалось, не все документы, которые представила компания, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса. В свою очередь, представители «Кузбасского водного центра» посчитали такой отказ незаконным и оспорили его в арбитражном суде. Они уверены: мэрия злоупотребляет своим правом, не указывая компании на конкретные основания для отказа в строительстве, - сообщает «Коммерсантъ».

К слову, в компании отметили, что проект аквапарка в Ленинском районе готовили уже дважды. В первый раз – в 2013 году, однако в 2016 году его изменили, убрав отель и поменяв конфигурацию. Согласно нынешнему проекту, Wellness Heat предусматривает строительство здания с подземным и двумя обычными этажами общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Здесь будут расположены бассейны, бани, сауны, водная горка и аттракционы, предприятия общепита и фитнес-зона. Часть работ на участке уже выполнена, и будущий аквапарк числится как объект незавершенного строительства со степенью готовности восемь процентов. После того, как проектная документация была обновлена, «Кузбасский водный центр» получил положительное заключение госэкспертизы, а для проведения строительных работ приобрели оборудование и материалы.