«Поломано пять ребер, разбит один лоб»: В Кузбассе при ремонте музея разбили капсулу времени. ФОТО: vk.com, личная страница Станислава Черданцева

В Гурьевске во время капитального ремонта старейшего музейного здания Кузбасса обнаружили капсулу времени. Увы, ее случайно повредили.

Послание из прошлого обнаружили рабочие во время ремонтных работ старейшего музейного здания Кузбасса. Бутылку из-под вина нашли в одном из дымоходов. Увы, бутылка выскользнула из рук и разбилась – об этом рассказал рассказал Виктор Гурин, директор ООО «СтройКомФортуна». А среди осколков оказалась историческая вещь. Глазам изумленных рабочих предстало послание из прошлого, написанное 57 лет назад.

Бутылка выскользнула из рук и разбилась. ФОТО: vk.com, личная страница Станислава Черданцева

«Год 1964. Потомкам! Ремонт этого здания производится под началом графа Сутоцкого с 1962 по 1964 г. За это время было выпито около сотни бутылок вина, в результате оказалось поломано пять ребер и разбит один лоб. И одна нога поломана. Забулдыга Прубец. 28/II-64 г.»

То самое послание. ФОТО: vk.com, личная страница Станислава Черданцева

О забавном послании из прошлого на своей странице в соцсетях рассказал глава Гурьевска Станислав Черданцев.