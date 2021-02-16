В соседний город - на вертолете: в Кузбассе начало работать аэротакси. ФОТО: инстаграм администрации Таштагольского района

Аэротакси заработало в Кузбассе: жители отдаленных поселков Таштагольского района пользуются им, чтобы сходить в магазин и поликлинику. Для большинства из них аэротакси – единственный доступный вид транспорта.

Каждую неделю из аэропорта Таштагола в отдаленные поселки летает вертолет. Он делает четыре остановки на посадочных площадках, чтобы забрать или привезти людей, доставить важные грузы. Для жителей десятков таежных поселков это – единственный вид транспорта: дорог или нет сосвем, или они доступны лишь внедорожной технике.

- Казалось бы, вертолет – небольшая диковинка, но с ним в поселки приходит жизнь. Прилетел вертолет: кто-то привез стекло – будут новые окна, к кому-то прилетели в гости родственники – тоже радость. Привезли пенсии, почту – все нужно, - сказал глава района. – Благодаря вертолету жители могут съездить в город, решить вопросы по оформлению документов, сходить в больницу, другие задачи решить. Одним словом, без вертолета в Горной Шории было бы жить гораздо сложнее, - резюмировал Владимир Макута, глава Таштагольского района.

К слову, за год регулярными рейсами перевозят порядка 1200 пассажиров и 16 тонн груза. Так что кузбассовцы в прямом смысле этого слова в булочную, поликлинику и администрацию летают на вертолете – как на такси.

Кроме того, вертолет помогает отслеживать пожарную и паводковую ситуацию, дежурит как борт санавиации.

- Буквально на прошлой неделе из Зайцевой Заимки был доставлен в больницу годовалый ребенок, помещен в реанимацию, сейчас получает лечение в отделении. Таких случаев бывает немного, но каждая спасенная жизнь – огромная ценность, поэтому вертолет с медиком на борту готов вылететь в любой день, - отметили в пресс-службе администрации Таштагольского района.