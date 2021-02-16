16-летняя девушка из Кузбасса пропала по дороге в школу Фото: Кирилл ЧАЩИН

16-летняя жительница города Белово отправилась в школу, однако на уроках так и не появилась. Более того, позже она не пришла домой.

Вечером девушка отправила маме смс с обещанием скоро прийти домой. Время шло, девушка домой не пришла, а ее телефон оказался отключенным. Отчаявшаяся 39-летняя мать попыталась найти дочку самостоятельно, однако у нее ничего не получилось. Тогда она обратилась за помощью в полицию.

- В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции на следующий день обнаружили без вести пропавшую у ее подруги, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось. Девушка объяснила, что хотела отдохнуть с друзьями.

Полицейские провели со школьницей профилактическую беседу. В отношении ее матери инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.