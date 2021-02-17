ДТП с участием такси и фуры произошло возле Парка Ангелов в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Вечером во вторник, 16 февраля, в центре Кемерова произошло ДТП. Напротив Парка Ангелов столкнулись фура и такси.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы 50 лет Октября. На фото и видео, снятых очевидцами, запечатлен грузовик, стоящий на проезжей части, а также автомобиль с символикой одного из сервисом такси. При этом у легковушки имеются серьезные повреждения, да и у грузовика – тоже. На месте ДТП работали бригады скорой помощи, полиции и спасателей.

ДТП произошло на пересечении 50 лет Октября и Ленина. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Очевидцы отмечают, что причиной Дорожно-транспортного происшествия могла стать не только невнимательность водителей при проезде перекрестка, но и сложные погодные условия: шел снег.

оба автомобиля получили повреждения Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В настоящее время уточняется информация по возможным пострадавшим, а также по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия.