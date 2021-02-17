Мужчина с овчаркой пропал в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о начале поиска 74-летнего новокузнечанина. Он пропал 16 февраля.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда, 74-летний Анатолий Чернышев пропал 16 февраля в СНТ Малиновая горка в Новокузнецке. При этом вместе с пожилым мужчиной была собака. Родные и близкие пропавшего обеспокоены: мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: черный пуховик, камуфляжные штаны, черные бурки, серая шапка.

С собой: собака породы немецкая овчарка.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтера ПСО «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.