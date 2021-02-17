72-летний пациент с коронавирусом скончлся в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число пациентов с коронавирусом, которые не смогли преодолеть болезнь. Еще один человек умер.

По данным оперативного штаба, на утро 17 февраля число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 549 человек - начиная с начала пандемии.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Анжеро-Судженском муниципальном округе, - сообщает оперштаб.

Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе коронавирусная инфекция подтвердилась у 72 человек, а общее число тех, у кого тесты на коронавирус оказались положительными, достигло 30 965 человек.

Вместе с этим еще 103 человека покинули больничные койки: они вылечились от ковида. Общее число выздоровевших - 29 844 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 572 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1897 человек.