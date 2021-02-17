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Коронавирус Covid-19

Сразу 72 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки

Об этом сообщает оперштаб региона
Екатерина РОМАНОВА
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Сразу 72 кузбассовца заболели корогавирусом за минувшие сутки

Сразу 72 кузбассовца заболели корогавирусом за минувшие сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в регионе вновь выросло число пациентов, у которых выявили коронавирус. Так еще 72 кузбассовца оказались заражены этой инфекцией.

В оперштабе сообщили о том, что на утро 17 февраля COVID-19 подтвердился еще у 72 человек, и теперь общее число заболевших составляет 30 965 человек. Вместе с этим растет и положительная статистика: еще 103 кузбассовца одолели болезнь и выздоровели. Общее число тех, кто вылечился и выписан из больниц региона, на сегодняшний день составляет 29 844 человека.

К сожалению, растет и печальная статистика. Так, еще один пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе. Теперь общее число случаев летального исхода составляет 549 человек.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Анжеро-Судженском муниципальном округе, - сообщает оперштаб.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 572 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1897 человек.

Коронавирус в Кузбассе