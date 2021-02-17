Вячеслав Петров стал замруководителя Штаба по охране здоровья кузбассовцев. ФОТО: Парламент Кузбасса

Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров стал заместителем руководителя штаба по охране здоровья кузбассовцев. А накануне состоялось первое заседание штаба во главе с губернатором Сергеем Цивилевым.

После того как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией преобразовали в штаб по охране здоровья кузбассовцев. В его состав вошли общественники и представители власти.

Основная цель штаба - профилактика факторов риска, которые влияют на здоровье кузбассовцев. При этом особое внимание будет уделено уровню заболеваемости туберкулезом.

- Мы, законодательная ветвь власти, работаем в тесной связке с исполнительной! И задача у нас едина - благополучие и здоровье кузбассовцев! - отметил заместитель руководителя штаба по охране здоровья населения Вячеслав Петров.