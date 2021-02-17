Полиция Кузбасса разыскивает Шатунова Фото: Олег РУКАВИЦЫН

40-летнего мужчину по фамилии Шатунов разыскивают полицейские Кузбасса. за помощью в розыске стражи порядка обратились к жителям региона.

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, Тарас Шатунов уже был судим, и не раз. Сейчас же его вновь подозревают в совершении имущественного преступления. При этом мужчина не только не хочет сотрудничать с правоохранительными органами, но и скрывается от следствия.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные.

Разыскиваемый. ФОТО: ГУ МВД РОссии по Кемеровской области.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом в полицию на условиях анонимности.

Сделать это можно по телефонам: 8-(38453)-6-46-45 или «02» («102» - с мобильного).