Сколько новых домов построят в Новокузнецке в 2021 году. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в социальных сетях рассказал о том, сколько квадратных метров жилья планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Как отметил Сергей Кузнецов, в общей сложности запланировано к вводу в эксплуатацию 145 тысяч квадратных метров жилья. В этом году справят новоселье в семи многоквартирных домах в микрорайоне 24 и квартале 14-14а Новоильинского района. Готовится к вводу многоквартирный жилой дом № 39 по улице 40 лет ВЛКСМ и дом № 7 на Ярославской, а также дом № 45 на Горьковской.

Кроме того, благодаря введенной в эксплуатацию теплотрассе и газовой котельной в Новоильинском районе решится вопрос тепла в новых домах. Предполагается, что общая площадь построенного жилья составит 71,7 тысячи квадратных метров.

Еще один застройщик планирует ввести в эксплуатацию 25-этажный дом на улице Павловского и два многоквартирных дома на проспекте Строителей, 104 и улице Тузовского, 34.

- Основная задача, которая поставлена мной перед градостроительным комитетом, - комплексная застройка со своей инфраструктурой, - заявил Сергей Кузнецов. - Такими перспективными комплексами могут стать 6-й и 7-й микрорайоны и микрорайон 1-1а Новоильинского района.