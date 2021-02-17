По бревнышку: Житель Прокопьевска разобрал у соседа дом и дачу

Дом и дачу подозреваемый разбирал два дня. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Эта необычная кража произошла в декабре прошлого года. 30-летний житель Прокопьевска обнаружил, что дом и баня, которые он получил в наследство, буквально разобраны по частям. В доме демонтированы и украдены 7 пастиковых окон и полы, а от бани остался один фундамент и груда бревен. Ущерб потерпевший оценил в 75 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили любителя чужого добра. Дома у него провели обыск и обнаружили часть похищенных стройматериалов. Подозреваемого задержали и заключили на время следствия под стражу.

Оказалось, ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель два дня разбирал дом и баню потерпевшего, а затем вывез строительные материалы, чтобы продать. На помощь он пригласил двух приятелей, которым объяснил, что дом и баня принадлежит его родственнику.

Сейчас расследование уголовного дела по статье "Кража" завершено и его материалы переданы в суд. Обвиняемому грозит 6 лет лишения свободы.