Строительные леса рухнули от ветра в Кемерове. ФОТО: vk.com, "6 рукопожатий. Кемерово"

В Кемерове порывами ветра опрокинуло строительные леса – об этом сообщают очевидцы.

На кадрах видео, которые невольные свидетели ЧП опубликовали в соцсетях, видно, что возле многоэтажного дома на улице Ворошилова лежат доски. А неподалеку стоит автомобиль МЧС. Автор ролика, комментируя происходящее, отметила, что причиной падения строительных лесов стал сильный ветер. При падении леса оборвали провода.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области подтвердили, что специалисты действительно получили сигнал о ЧП на улице Ворошилова и выезжали на него. Однако их помощь не потребовалась. Также известно, что при ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ЧП и причины, по которому оно произошло.