Уроженец Кузбасса стал первым замминистра здравоохранения России. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Согласно распоряжению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, Виктор Фисенко назначен первым замминистра здравоохранения Российской Федерации

О назначении уроженца Кузбасса первым замминистра здравоохранения России говорится в распоряжении, которое после подписания было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

«Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - сказано в документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

Виктор Фисенко родился в Новокузнецке. В 2001 году окончил Сибирский ГМУ по специальности «фармация». В 2019 году его назначили исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края, а позже – директором департамента здравоохранения, где в зоне его ответственности находились вопросы физической культуры и спорта. В марте 2020 года Виктора Фисенко назначили заместителем министра здравоохранения России.