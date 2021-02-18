После знакомства с матерью возлюбленного девушка из Кузбасса совершила преступление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не всегда знакомство с родителями идет так, как планировалось. Например, жительница Междуреченска после знакомства с новой подругой сына была вынуждена обратиться к правоохранителям.

25-летний житель Междуреченска пригласил свою новую знакомую, девушку 19 лет, к себе в гости. Мужчина живет с 60-летней матерью. И когда новая подруга ушла, женщина обнаружила, что она прихватила с собой ее смартфон, в чехле которого хранились 4,5 тысячи рублей. Женщина тут же обратилась за помощью к правоохранителям.

И тут выяснилось, что мужчина не знает ни фамилии новой подруги, ни места, где она живет. Тогда приехавшие по сигналу бойцы Росгвардии посадили мужчину в патрульный автомобиль и вместе отправились на поиски похитительницы телефона. И действительно: вскоре они заметили ее на улице. Телефон все еще был при девушке.

- Предварительно установлено, что девушка, забрав чужой телефон, перестала отвечать на телефонные звонки знакомого, а краденые денежные средства потратила на личные нужды, - сообщает Управление Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали девушку сотрудникам органов внутренних дел. Похищенный смартфон возвращен законной владелице.