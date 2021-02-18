Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших программ рефинансирования 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В числе лучших 5 программ 2020 года – кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении годового рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков Топ-100 по активам, а также учли накопленные позиции банков в профильных рейтингах портала за весь период 2020 года. При ранжировании продуктов анализировались не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования кредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства НКР «ВВВ+.ru».

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