Назван город-лидер по числу заболевших коронавирусом кузбассовцев Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В каком кузбасском городе выявлено больше всего новых случаев заболевания коронавирусом? На этот вопрос ответили в оперативном штабе Кузбасса.

Как оказалось, на утро 18 февраля по числу новых заболевших лидирует Кемерово – из 70 новых случаев заболевания именно на этот город приходится 19 человек. На втором месте – Междуреченск: здесь диагноз подтвердился у 11 человек.

Далее новые случаи заболевания распределились так: Новокузнецк – 7, Мыски – 6, Прокопьевск – 5, Белово – 4, Промышленновский МО – 3, Анжеро-Судженск – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Осинники – 2, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Таштагольский МР – 1, Тяжинский МО – 1.

Напомним, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 31 035 человек. При этом 29 943 человек уже вылечились от ковида, из них 99 пациентов – за минувшие сутки.

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом выросло до 550, один случай зафиксирован за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 542 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1846 человек.