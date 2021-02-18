Из-за сообщения о бомбе в Новокузнецке эвакуировали школьников Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Пожарные, полиция, кинологи и прочие спецслужбы примчались по сигналу тревоги в школу №17 города Новокузнецка. Именно отсюда поступило сообщение о заложенной бомбе.

- Сообщение о том, что школа заминирована, поступило на электронную почту около 10.15, - сообщила начальник организационно-правового отдела КОин города Новокузнецка Наталья Бурова. – Все учащихся и учителей экстренно эвакуировали в школу №91, которая находится неподалеку.

Дети и учителя находились в здании соседней школы, а в это время кинологи обследовали все помещения гимназии №17. К счастью, никаких следов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Примерно к 11.30 школьники уже вернулись обратно в здание гимназии и приступили к занятиям.

В комитете образования и науки города Новокузнецка отметили, что писком шутника, «заложившего бомбу», занимаются сотрудники правоохранительных органов.