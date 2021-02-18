Две жительницы Кузбасса украли холодильник и пропили его Фото: Екатерина РОМАНОВА

Две подружки пробрались в чужую квартиру и набедокурили там. Теперь обеих ждет наказание.

Вряд ли 83-летняя жительница Анжеро-Судженска, сдавая дом, предполагала, что квартирантка так жестоко поступит с ней. Жиличка давно съехала, но спустя некоторое время, после попойки с подружкой, отправилась к месту, где когда-то жила. Дом пустовал, и тогда подельницы - женщины 34 и 38 лет - разбили на веранде окно, проникли в дом и вынесли оттуда холодильник. Потом позвонили знакомому - тот приехал на автомобиле и купил холодильник у подружек. Вырученные деньги женщины пропили.

- Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Похищенный холодильник стражи порядка изъяли и вернули законной владелице.