Экстремальные морозы и ветер придут в Кузбасс на выходных Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сильные осадки, похолодание, а потом возвращение тепла. снег и метели - все это ждет жителей Кузбасса уже в ближайшие дни.

В ночь на 19 февраля в Кузбассе столбики термометров опустятся до -23 градусов. Однако в большинстве районов температура будет держаться в пределах -12…-17 градусов. На юге области – от трех до восьми градусов мороза. Днем в Кузбасс придет потепление. В большинстве районов столбики термометров поднимутся до 0…-5 градусов, по югу – до +3…+8 градусов, а по северу – лишь до -12. Порывы западного ветра могут достигать 17-22 ветров в секунду. По всей территории области пройдет снег, по югу – с дождем. Ожидаются метели и сильная гололедица, снежные заносы и снижение видимости. А потом начнется похолодание.

В ночь на субботу, 20 февраля, вернется стужа. Ожидается от -17 до -22 градусов, по северу – до 27, а по югу – от 10 до 15 градусов мороза. День не принесет долгожданного тепла: синоптики прогнозируют -14…-19, а по югу – от -6 до -11 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. Сохранится снег, метели и гололедица.

В ночь на воскресенье, 21 февраля, столбики термометров опустятся до -22…-27 градусов, а местами и до -32… днем ожидается -12…-17 градусов, по югу – от -5 до -10. Ветер вновь сменит направление – в этот раз на юго-восточное, а его порывы не превысят 13 метров в секунду. Снег ожидается лишь в отдельных районах.

Ночь на понедельник, 22 февраля, будет на пару градусов теплее, днем температура воздуха сохранится прежней. Ветер вновь сменит направление – на северо-западное, а его скорость не превысит 5-10 метров в секунду.