Все почтовые отделения в Кузбассе 23 февраля будут закрыты

В предпраздничные дни почтовые отделения будут работать по особому расписанию Фото: Олег ЗОЛОТО

График работы отделений Почты России в Кузбассе изменился в связи с предстоящим праздником 23 февраля.

Изненения начнутся уже в субботу. 20 февраля большинство почтовых отделений Кемеровской области будут работать по графику понедельника - это значит, что закроются они на час раньше.

В понедельник 22 февраля наоборот, отделения почты будут работать по расписанию субботы. Однако это правило действует не для всех, в нем есть исключения - в некоторых городских и сельских отделения будет действовать другой, собственный график работы.

21 и 24 февраля все будет как всегда, без каких-либо изменений - почтовые отделения откроются и закроются по своему обычному графику.

А вот 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений Кузбасса.

Однако если у вас остались вопросы по графику работы отделений почты, уточнить информацию вы можете на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Там же вы можете найти на карте ближайшее к себе почтовое отделение.

Кстати, всего в Кемеровской области работают 612 почтовых отделений, из них 337 находятся в сельской местности.

В почтовых отделениях работает около пяти тысяч человек,а почтальонов среди них - 1 800.