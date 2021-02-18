С петлей из лески новокузнечанин охотился на диких уток Фото: Екатерина РОМАНОВА

Оттачивание навыков утиной охоты в условиях города закончилось для новокузнечанина выплатой административного штрафа.

В октябре 2020 года один из жителей Новокузнецка собрался на утиную охоту. Однако ружье с собой он брать не стал, а вместо этого прихватил петлю из лески. Путь его лежал к мосту, что через реку Абу на проспекте Металлургов. Там он подманил к себе наивных уток и поймал одну из них при помощи лески. Потом тушку положил в пакет и стал ловить других птиц.

За этим мужчину застала одна из горожанок. Она тут же позвонила в полицию. Стражи порядка задержали мужчину на месте преступления. В пакете у него была только одна туша. Зато мужчина признал вину и заявил, что собирался позже съесть утку.

- Сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол о нарушении правил охоты. Материал был направлен на рассмотрение в департамент по охране объектов животного мира Кузбасса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.