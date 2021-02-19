Мусороперерабатывающий завод построят в Кемерове Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Уже в этом году в Кемерове может начаться строительство мусороперерабатывающего завода. Подробности строительства сообщил Павел Ковалев, начальник отдела по охране окружающей среды управления благоустройства и дорожного хозяйства.

Уже известно, что строительство будет проходить в два этапа. Первая очередь – полигон, пусковой комплекс. Вторая – строительство производственно-технологического комплекса по обработке твердых коммунальных отходов, то есть мусоросортировочного завода. Расчетная мощность завода по обработке ТКО составит до 350 тысяч тонн в год. Рассчитан же завод на 25 лет бесперебойной работы

Мощность завода по обработке ТКО будет составлять до 350 тысяч тонн в год, а срок эксплуатации – более 25 лет. К слову, завершить его строительство предполагается к 2023-2024 году.

- Проект по строительству мусороперерабатывающего завода прошел экспертизу, получено разрешение на строительство данного объекта. Запуск современного мусороперерабатывающего завода позволит сократить объем поступающих на полигоны отходов, - цитирует слова председателя комитета по развитию городского хозяйства Сергея Пушкина пресс-служба кемеровского горсовета.

Предполагается, что после глубокой переработки и сортировки отходов вторсырье – картон, ПЭТ, пластик, стекло и металл – будет переработано.