На въезде в Кемерово построят кольцевую развязку

Положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства кольцевой развязки на въезде в город получила администрация Кемерова. эта развязка находится на подъезде к международному аэропорту имени Алексея Леонова.

Однако о сроках строительства нового кольца пока говорить рано. Пока не выбрана строительная компания, которая займется этим, не определены источники финансирования и сами сроки проекта.

В будущем для того, чтобы построить дорогу, власти изымут девять земельных участков в товариществе «Урожай».отметим также, что для строительство новой дороги и кольцевой развязки – это часть масштабного проекта про реконструкции Международного аэропорта имени Леонова.