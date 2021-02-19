Новому Дворцу спорта кузбассовцы попросили присвоить имя. ФОТО: пресс-служба АКО

Жители поселка Бачатский обратились к главе города Белово с необычной просьбой. Они попросили дать имя Дворцу спорта.

Это предложение поступило от одного из жителей Бачатского во время традиционных встреч с общественностью, которые проводит глава города Белово в преддверии празднования 300-летия региона.

«Поступило предложение присвоить имя Ледовому дворцу в Бачатском. Заявитель предложил назвать его «Юбилейный». Ледовый Дворец строился к юбилею поселка и Бачатского угольного разреза силами компании «УГМК», - написал на своей странице в соцсетях Алексей Курносов.

Также глава города отметил, что будет раз услышать и другие варианты названия для Дворца спорта. Их варианты можно оставить в комментариях на странице Алексея Курносова.